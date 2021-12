राह चलते लोगों के छीनते थे मोबाइल, दो जने बापर्दा गिरफ्तार, आठ वारदात खुली

भीलवाड़ा Published: December 14, 2021 10:39:15 pm

भीलवाड़ा. प्रतापनगर पुलिस ने मंगलवार को राहगीरों का मोबाइल छीनने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। दो जनों को गिरफ्तार किया है। उनसे आठ मोबाइल बरामद किए गए। आरोपियों को बापर्दा रखा है। उनकी जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी।

थानाप्रभारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि १० दिसम्बर को पुर निवासी जीएसटी कर्मी आयुष मेहता ने रिपोर्ट दी कि ऑफिस में ड्यूटी कर घर पन्नाधाय सर्किल से पांसल चौराहे की तरफ फोन पर बात करते पैदल जा रही थी। एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज के सामने पहुंची थी कि पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो जने झपट्टा मार मोबाइल छीन ले गए। शोर मचाने पर कुछ लोगों ने पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आए। गोदारा, एसआई हंसपालसिंह, कांस्टेबल चन्द्रभान आदि ने अनुसंधान के बाद घोसी मोहल्ला लेबर कॉलोनी के नरेश उर्फ नन्नूनाथ तथा विवेकानंद नगर निवासी वीरेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर छीने आठ मोबाइल बरामद किए। इनसे चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। बरामद माल की कीमत करीब तीन लाख रुपए है।

नरेश, नौ मुकदमे पहले से पुलिस के अनुसार नरेश आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ प्रतापनगर थाने में ही नौ मुकदमे दर्ज है। इनमें चोरी, अवैध रूप से शराब रखने, आम्र्स एक्ट, मारपीट, गैम्बिलिंग एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। नरेश एक माह पूर्व ही जमानत पर बाहर आया और फिर से वारदात में लग गया। उधर, आरोपी वीरेन्द्र के खिलाफ भी प्रतापनगर थाना में आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज है। यह लोग मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे राहगीरों का मोबाइल छीनकर ले जाते थे। उसे औने-पौने दामों में बेचकर मौज शौक में पैसा उड़ा देते थे।

