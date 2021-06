मानसून की आहट, आ... अब घर लौट चलें

Monsoon sound, come... now let's go back home मानसून मेंं भट्टों पर ईंटे बनाने का काम बंद हो जाता है, इस कारण ज्यादातर मजदूर परिवार के साथ वापिस यूपी-बिहार अपने गांव लौटने लगे हैं।