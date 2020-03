650 से अधिक डाक कर्मचारियों ने किया लॉक डाउन

भीलवाड़ा।

More than 650 postal employees locked down in bhilwara देश.विदेश में वस्त्रनगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा अब कोरोना नगरी के नाम से जाना जाने लगा है।

More than 650 postal employees locked down in bhilwara कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन का असर मंगलवार से डाक सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। रेल और बस सेवा पहले से ही बंद होने के कारण शहर से बाहर की डाक आना.जाना बंद हैं। इसके चलते अब जिले के 450 ग्रामीण डाक सेवक व 150 शहरी डाक कर्मचारियों ने भी लॉक डाउन कर दिया है। मुख्य डाकघर व शाहपुरा का उपडाकघर के अलावा सभी डाकघरों को बन्द कर दिया है। मुख्य डाकघर में भी चार कर्मचारी रोटेशन प्रणाली के तहत काम करेंगे।

डाकघर में पड़े 37 बैग

मुख्य डाकघर में 37 बैग डाक से भरे पड़े है। उन्हें हाथ नहीं लगया गया है। एक.दो बैग में विदेशी डाक हो सकती हैए लेकिन उन्हें सेनेटाइजेशन करवाकर एक तरफ रख दिया गया है। कुछ बैगों की डाक की शोर्टिंग करवाकर रखवा दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नहीं बंटेगी

सोमवार को बहुत कम लोग डाकघर पहुंचे। डाकघर में लोगों को एक.एक मीटर की दूरी पर खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नहीं हो इसलिए एक बार में तीन लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। मुख्य डाकघर में अनावश्यक आने वाले लोगों व एजेंटों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री की बुकिंग भी बन्द कर दी गई है। मंगलवार से यह काम पूरी तरह से बन्द कर दिया है। ऐसे में बाहर से आई डाकों का वितरण करने का काम तक बन्द कर दिया है।

देरी से डाक मिलने पर क्लेम नहीं मिलेगा

डाकघर में सूचना चस्पा की गई है कि भारत व राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आगामी आदेशों तक रेल एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद की जा चुकी है। बुक की जाने वाली कोई भी डाक आगे प्रेषित नहीं की जा सकेगी। जिस कारण विभाग किसी भी डाक के विभागीय सिटीजन चार्टर के अनुसार ;समय परद्ध वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वही स्पीड पोस्ट की बुकिंग नहीं होने से यह काम भी बन्द कर दिया है।

मुख्यालय को छोड़ सभी डाकघर बन्द

जिले में 350 ब्रांच शाखाएं व 45 डाक घरों सहित मुख्यालय में डाक वितरण सहित अन्य कार्य बन्द कर दिया गया है। 450 ग्रामीण डाक सेवक व 200 शहरी डाक कर्मचारी व पोस्टमेन को कार्यालय आने से मना कर दिया है। शाहपुरा व मुख्यडाक घर में मात्र 7 कर्मचारी व अधिकारी आ रहे है। वह भी अतिआवश्यक काम का निस्तारण करने के लिए। 31 मार्च तक किसी तरह की डाक न तो बुक होगी ओर न वितरण होगी।

केएल कोलीए सहायक अधीक्षक मुख्यालय भीलवाड़ा