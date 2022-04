बस स्टैण्ड पर आधे से ज्यादा पंखे खराब, यात्री होते रहते पसीने से तरबतर

रोडवेज बस स्टैंंड प्रबंधन भले ही यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का दावा करता हो, लेकिन जमीनी सच कुछ और ही है। जिले में तापमापी का पारा उबाल मारकर 40 डिग्री पार चल रहा है। इसके बाद भी बस स्टैंड पर मुसाफिरों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं है। गर्मी में यात्री राहत की सोचे तो रोडवेज बस स्टैंड के अधिकतर पंखे खराब मिलेंगे। कुछ जगह तो पंखे ही गायब है और केवल हुक लटक रहे हैं।

रोडवेज बस स्टैंंड प्रबंधन भले ही यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का दावा करता हो, लेकिन जमीनी सच कुछ और ही है। जिले में तापमापी का पारा उबाल मारकर 40 डिग्री पार चल रहा है। इसके बाद भी बस स्टैंड पर मुसाफिरों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं है। गर्मी में यात्री राहत की सोचे तो रोडवेज बस स्टैंड के अधिकतर पंखे खराब मिलेंगे। कुछ जगह तो पंखे ही गायब है और केवल हुक लटक रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने भीषण गर्मी में यात्रियों को मिल सुविधा का जायजा लिया तो कुछ इसी तरह के हालात दिखे। कुछ देर बस के इंतजार में बैठा यात्री पसीने से तरबतर हो रहा है। सबसे ज्यादा बुरी हालत बच्चों की होती है।

More than half the fans at the bus stand are damaged, the passengers k