MP hanuman Beniwal सांसद बेनीवाल ने संसद में उठाया अफीम उत्पादकों का मुद्दा

MP hanuman Beniwal raised the issue of opium growers in Parliament राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भीलवाड़ा, उदयपुर, चितौडग़ढ़ सहित मेवाड़ क्षेत्र के अफ ीम उत्पादक किसानों की समस्या उठाई।

भीलवाड़ा Published: December 07, 2021 12:11:50 am

केंद्रीय राजस्व विभाग ने अफीम फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी अफीम नीति के प्रावधान क्रमांक दो-क के एक व दो उप-पैरा में संशोधन कर सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टे देने का दायरा बढ़ाया है। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार पट्टे देने से देशभर में तीन से पांच हजार अफीम काश्तकार बढ़ेंगे। संशोधन के अनुसार पात्र किसानों को भी डोडे में चीरा न लगाने की शर्त के साथ 6-6 आरी के पट्टे दिए जाएंगे।

