सांसदों की अपनी चली, अफीम तोल ६ मई से

भीलवाड़ा। लॉक डाउन में भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ सांसदों के दावपेच से पच्चीस साल से मांडलगढ़ तहसील के सिंगोली श्याम में संचालित अफ ीम तोल केन्द्र के अब दो धड़े हो गए। यानि की अब सिंगोली के साथ ही चित्तौडगढ़़ के बेगूं में पहली बार अफ ीम का तोल ६ मई से शुरू होगा। इस बार सरकारी खरीद के बाद अफीम गाजीपुर फैक्ट्री जाएगी। MPs have their own, opium weighs from May 8

भीलवाड़ा अफ ीम संभाग में 25 साल पूर्व भीलवाड़ा जिले के कोटड़ीए जहाजपुरए मांडलगढ़ व बिजौलियां तथा चित्तौडगढ़़ जिले की कपासनएगंगरारए बेगूं व रावतभाटा तहसील को शामिल किया गया था। आठ तहसील की अफीम की तोल भीलवाड़ा जिले में दो केन्द्र पर हुआ करती थीए लेकिन पांच साल पूर्व केन्द्र ने कपासन व गंगरार को भीलवाड़ा संभाग से हटा कर चित्तौडगढ़़ संभाग के अधीन कर दिया। ऐसे में भीलवाड़ा संभाग में छह तहसील ही रह गई। opium tol in bhilwara

निजी स्कूल में तुलेगी अफीम

संभाग में पांच साल बाद एक बार फिर केन्द्र ने बड़ा बदलाव किया है। केन्द्र ने बेगूं व रावतभाटा तहसील के काश्तकारों की अफीम की तुलाई का केन्द्र बदल दिया है। दोनों तहसील के काश्तकारों की अफीम अब भीलवाड़ा के सिंगोली श्याम के स्थान पर बेगूं कस्बे में एक निजी स्कूल परिसर में स्थापित किए गए केन्द्र पर तुलेगी। जबकि भीलवाड़ा जिले के चारों तहसील की अफीम सिंगोली श्याम स्थित धर्मशाला में ही तुलेगी।

केन्द्र ने कर दिया समाधान

सिंगोली श्याम से अफीम तोल केन्द्र को बेगूं में स्थानांतरित करने को लेकर चितौडगढ़़ सांसद सीपी जोशी ने दिल्ली में बेगूं व रावतभाटा क्षेत्र के लोगों की तगड़ी पैरवी कीए जबकि सिंगोली श्याम से केन्द्र बेगूं नहीं जाएए इसके लिए भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेडिय़ा ने भी जिले के काश्तकारों की आवाज दिल्ली में उठाई। केन्द्र ने दोनों सांसद को नाराज नहीं किया और भीलवाड़ा के सिंगोली श्याम तोल केन्द्र के दो हिस्से कर दिए।

ये है काश्तकारों का आंकड़ा

भीलवाड़ा अफीम संभाग के दो जिलों की छह तहसील में अभी 270 गांवों के 5573 काश्तकार है। केन्द्र ने इन्हें 382ण्5600 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए पट्टे जारी किए। इनमें से 5492 काश्तकारों ने ही 373ण्9773 हैक्टेयर क्षेत्र में अफीम की बुवाई की। संभाग में सर्वाधिक 3721 काश्तकार बेगूं तहसील में हैए जबकि रावतभाटा में 691ए कोटड़ी में 559ए मांडलगढ़ में 423ए जहाजपुर में 144 तथा बिजौलियां में 35 काश्तकार है।

सिंगोली में छह मई से तोल

भीलवाड़ा अफीम संभाग के काश्तकारों का अफीम तोल का कार्य 6 मई से शुरू हो जाएगा। प्रथम तोल केन्द्र 6 मई से बेगूं में शुरू होगाए बेगूं में बेगूं व रावतभाटा तहसील के काश्तकारों की अफीम तुलेगी। द्वितीय तोल केन्द्र मांडलगढ़ के सिंगोली श्यााम में आठ जून तक होगा। यहां केन्द्र के मापदंड के आधार पर अफीम की खरीद होगी। संग्रहित अफीम बाद में गाजीपुर भिजवाई जाएगी।

एसके सिंह जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा





केन्द्र के फैसले नीतिगत नहीं

पच्चीस साल से दोनों जिलों की तोल एक साथ भीलवाड़ा जिले में ही हो रही थी। इस साल तोल केन्द्र के दो हिस्से कर बेगूं में नया तोल केन्द्र स्थापित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र ने अफीम की खरीद में गाढ़ता एवं औसत को लेकर जो बदलाव किया हैए उससे लॉक डाउन में संग्रहित अफीम के तोल पर असर पड़ेगाए इससे काश्तकारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बार केन्द्र के फैसले नीतिगत नहीं रहे। केन्द्र को काश्तकारों को राहत देनी चाहिए

बद्रीलाल तेली जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघए भीलवाड़ा