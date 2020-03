हाथ धोने के लिए चाहिए 3 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन

भीलवाड़ा।

कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए वायरस से संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आए या संक्रमित देशों से आने वाले व्यक्ति एवं ऐसे यात्रियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन में रखा जा रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या 146 से अधिक है। ऐसे लोगों के लिए चिकित्सा विभाग ने एडवायजरी जारी की है। वही एक दिन में 20 बार हाथ धोने के लिए कम से कम 3 से 5 लीटर पानमी अतिक्ति की आवश्यकता होगी।

सीएमएचओ डॉण् मुस्ताक खान ने बताया कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसे कमरे में रहे जो हवादार हो एवं उस कमरे में ही अटैच्ड टायलेट हो। परिवार के किसी अन्य सदस्य को यदि उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाई रखी जाना आवश्यक है। वह व्यक्ति घर में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों विशेषकर बुजुर्गोंए गर्भवती महिलाओंए बच्चों और सह.रूग्णता वाले व्यक्तियों से दूर रहें। साथ ही आगन्तुकोंए मित्रए रिश्तेदार आदि से नहीं मिले। वह अपने घर से बाहर न निकलें। किसी भी परिस्थिति में किसी भी सामाजिक या धार्मिक सभा में शामिल न हो। होम क्वारेंटाइन में रहने वाला व्यक्ति अपने हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से समय.समय पर रगड़ कर धोए या एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करें। वह दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू सामान जैसे पानी का गिलास.कप व अन्य बर्तनए तौलियाए बिस्तरए मोबाइल आदि किसी अन्य से साझा न करें। साथ ही सर्जिकल मास्क हर समय लगाए रखें। मास्क को प्रति 6 से 8 घण्टे के भीतर बदले तथा पुराने मास्क को तत्काल नष्ट करें। पुराने मास्क को दुबारा इस्तेमाल में न लें।

उन्होने बताया कि रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य परिवारजनों को पहने जाने वाले मास्क साधारण ब्लीच सोल्यूशन 5 प्रतिशत अथवा सोडियम हाइपो क्लोराइट सोल्यूशन 1 प्रतिशत से विसंक्रमित करने के बाद जला कर या जमीन में गहरा दबा कर नष्ट करने चाहिए। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षण खांसीए बुखारए सांस लेने में तकलीफ दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीए स्टेट कंट्रोल रूम 0141.2225624 अथवा हैल्प लाईन नम्बर 011.23978046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिन भर हाथ धोने के लिए चाहिए 3 से 5 लीटर पानी

होम क्वारेंटाइन में रहने वाले हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 20 बार हाथ धोने की सलाह दी गई है। ऐसे में एक व्यक्ति को हाथ धोने के लिए कम से कम 3 से 5 लीटर पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। हालांकि शहर में अब चम्बल का पानी आने के बाद यह समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शहर के चार सामुदायिक भवन में रखा गया है। वहा पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी होगी।