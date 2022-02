state budget: सस्ती बिजली, औद्योगिक भूखंड व सिंगल विंडो की दरकार

राज्य बजट कल : उद्योगों को सरकार से बड़ी उम्मीदें

Published: February 22, 2022 10:30:12 am

state budget: भीलवाड़ा . राज्य बजट 23 फरवरी को पेश होगा। जिले के उद्यमियों व शहरवासियों को बजट से कई उम्मीदें हैं। भीलवाड़ा के उद्यमी टेक्सटाइल पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं। रीको से सस्ती दरों पर जमीन, सस्ती बिजली के अलावा फिक्स चार्ज आदि को हटाने की मांग है ताकि भीलवाड़ा औद्यौगिक नगरी के तौर पर विश्वपटल पर जगह बना सके। इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर छूट का भी इंतजार है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं।

Need for cheap electricity, industrial plot and single window