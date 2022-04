Negligence of Bhilwara Irrigation Department दरकती दीवार, मरम्मत की दरकार

Negligence of Bhilwara Irrigation Department दो माह बाद मानसून का आगाज हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र के जेतपुरा बांध की सुध अब तक जल संसाधन विभाग ने नहीं ली। बांध की सुरक्षा दीवार और नहरों को मरम्मत की जरूरत है। प्रतिवर्ष लबालब भरने के बाद भी जेतपुरा बांध अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बांध की नहर पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई है। नहरों की सुध नहीं लेने से बांध के लबालब होने पर परेशानी होगी।

Negligence of Bhilwara Irrigation Department दो माह बाद मानसून का आगाज हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र के जेतपुरा बांध की सुध अब तक जल संसाधन विभाग ने नहीं ली। बांध की सुरक्षा दीवार और नहरों को मरम्मत की जरूरत है। प्रतिवर्ष लबालब भरने के बाद भी जेतपुरा बांध अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बांध की नहर पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई है। नहरों की सुध नहीं लेने से बांध के लबालब होने पर परेशानी होगी।Negligence of Bhilwara Irrigation Department

crumbling wall, in need of repair