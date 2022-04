Negligence of Bhilwara Municipal Council भविष्य को हम खो चुके, अब भी हादसे का इंतजार

Negligence of Bhilwara Municipal Council नगर परिषद की लापरवाही ने आजादनगर के भविष्य लालवानी की जान ले ली। असमय काल का ग्रास बने भविष्य की मौत के बाद भी जिम्मेदार अब भी कुंभकर्णी नींद में है। मासूम की जान के बाद भी माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज से बड़ला चौराहे तक बने क्षतिग्रस्त नाले की सुध नहीं ली गई। इससे एक बार फिर हादसे का अंदेशा बना हुआ है। राजस्थान पत्रिका टीम ने नाले का जायजा लिया तो कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले।

We have lost the future, still waiting for the accident