नकाते रहे भीलवाड़ा इंवस्टेमेंट समिट के रोल मॉडल

भीलवाड़ा Updated: December 16, 2021 12:36:40 pm



भीलवाड़ा। Nekate Role model of Bhilwara Investment Summit प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के पहले जिला स्तरीय भीलवाड़ा इंवस्टेमेंट समिट में दस हजार करोड़ से अधिक के एमओयू व एलओई हुए है, जोकि एतिहासिक है। राज्य सरकार के आला अधिकारियों व मंत्रियों के साथ ही जिले व देश के प्रसिद्घ उद्योगपतियों ने इस अनूठी पहल का श्रेय जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते को दिया है। Role model of Bhilwara Investment Summit

नकाते ने पत्रिका को बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप आयोजित समिट में जिले के निवेशकों ने तो उत्साह दिखाया है, साथ ही समिट से ऑनलाइन जुड़े अप्रवासी राजस्थानियों ने भी विश्वास दिलाया है कि वह भी आएंगे और निवेश करेंगे। Role model of Bhilwara Investment Summit

Nekate Role model of Bhilwara Investment Summit उन्होंने कहा कि पहले पांच हजार करोड़ रुपए तक का एमओयू ही समिट में होने की संभावना थी, लेकिन संगम ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होने एवं सेबी को सूचना देने के बाद ग्रुप के नौ सौ करोड़ का बड़ा निवेश हुआ है। Nekate Role model of Bhilwara Investment Summit इसी प्रकार बहुत से नए ग्रुप भी हमारे प्रयासों से प्रेरित हुए और समिट से जुड़े है। ऐसे एलओआई भी है जो कि तत्काल जुड़ नहीं पाए, लेकिन रूचि दिखा रहे है, Nekate Role model of Bhilwara Investment Summit उन्होंने भी बड़े निवेश की घोषणा की है। हमारा कुल एमओयू छह हजार करोड़ तक पहुंच गया। इन निवेशकों के पास औद्योगिक स्थापना के लिए भूमि है। Nekate Role model of Bhilwara Investment Summit

