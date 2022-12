नेताजी भिड गए अफसर से, चले लात-घूंसे

Submitted by:

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय परिसर में सोमवार को वीसीआर भरने के विवाद को लेकर सहायक अभियंता हेमराज मीणा व बेई उपसरपंच बाबूलाल मीणा भिड गए। विवाद गहराने पर दो पक्षों में लात- घूंसे चले। घटना के दौरान मारपीट से हंगामे के हालात हो गए। झगड़ा व मारपीट के परस्पर मामले दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस थाने में दर्ज हुए है।

Netaji clashed with the officer, kicked and punched