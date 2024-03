वोट देने के 39 दिन बाद मिलेगा नया सांसद

भीलवाड़ाPublished: Mar 18, 2024 12:03:56 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

New MP will be found after 39 days of voting भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भीलवाड़ा व शाहपुरा जिला के अलावा बूंदी जिले का हिंडोली विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यहां अभी तक 21 लाख 32 हजार 076 मतदाता हैं। मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकेंगे।

भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र

New MP will be found after 39 days of voting भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भीलवाड़ा व शाहपुरा जिला के अलावा बूंदी जिले का हिंडोली विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यहां अभी तक 21 लाख 32 हजार 076 मतदाता हैं। मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकेंगे। क्षेत्र में 2175 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 425 संवेदनशील है।

मतदान के 39 दिन बाद मतगणना भीलवाड़ा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी। देश में दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने रविवार को बताया कि आचार संहिता लागू होने के साथ क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। अधिसूचना जारी होते ही 28 मार्च को जिले में एसएसटी टीमें मोर्चा संभालेगी। राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स हटा रहे हैं। रात दस बजे बाद ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों को पाबंद किया है। संसदीय क्षेत्र में कुल सर्विस वोटर 1519 है। इनमें 53 महिलाएं है।

85 वर्ष से अधिक के वोटर घर से कर सकेंगे वोट मेहता ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक के व्यक्ति घर बैठे मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 22,921 है। चालीस फीसदी से अधिक शारीरिक विकार के व्यक्तियों के लिए भी घर बैठे मतदान की व्यवस्था होगी। ऐसे मतदाता 28,176 हैं। अति संवेदनशील मतदाता 26 है, यहां 55 ऐसे लोग है, जो कि गड़बड़ी कर सकते है। इन्हें पाबंद किया जा चुका है। चुनाव में बर्दाश्त नहीं होगी गड़बड़ी

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिस्ट्रीशीटर पाबंद होंगे। भगोड़े एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। धारा 144 की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस शुदाधारकों को तय सीमा अपने हथियार जमा कराने होंगे। बीएसएफ की टुकड़ी जिले को मिली है। थाना पुलिस व होमगार्ड जवान भी त्योहारों के साथ चुनाव में मुस्तैदी से काम करेंगे। अति संवेदनशीन क्षेत्रों के लिए अलग से जाप्ता मांगा गया है। चार माह में सात हजार मतदाता बढ़े भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में चार माह पहले सात विधानसभा चुनाव में 18 लाख 58 हजार 808 मतदाता पंजीकृत थे। चार माह में दोनों जिले में मतदाताओं की संख्या सात हजार 101 बढ़ी है। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की िस्थति विधानसभा पुरुष महिला कुल मतदाता

आसींद 149524 148326 297850

मांडल 136775 135381 272156

सहाड़ा 127997 126963 254960

भीलवाड़ा 144609 138365 282974

शाहपुरा 128088 124880 252968

जहाजपुर 126696 121805 248501

मांडलगढ़ 126519 122880 249399

हिंडोली 142552 130716 273268

कुल मतदाता 10,82,760 10,49,316 21,32,076

............................ पढ़ना जारी रखे