भीलवाड़ा यूआईटी में नई टीम ने संभाला जिम्मा

New team took over in Bhilwara UIT भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में शुक्रवार को तीस नए संविदा कर्मी कार्य लिया। राजस्थान पत्रिका की खबर के बाद न्यास सचिव ने बुधवार शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए 83 में से 81 संविदा कर्मियों को हटा दिया था। इधर, न्यास ने शनिवार से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।