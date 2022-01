नितिन ने किया 600 करोड़ का एमओयू

भीलवाड़ा Published: January 04, 2022 09:59:26 pm

भीलवाड़ा।

नितिन स्पिनर्स अपने हमीरगढ़ प्लांट का विस्तार करेगा। इसके लिए सोमवार को जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते से इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ६०० करोड़ का एमओयू किया। इस प्लांट के साल से डेढ़ साल में उत्पादन शुरू होगा। यार्न की उत्पादन क्षमता १३५ टन से बढ़कर २०० टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

Nitin signed an MoU of 600 crores नितिन स्पिनर्स के एमडी दिनेश नोलखा ने बताया कि निवेश के लिए सेबी से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को जि़ला कलक्टर नकाते के प्रयास एमओयू किया गया। नए निवेश से करीब एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में २.४४ लाख स्पिण्डल क्षमता से चल रहे हैं। इससे यार्न का उत्पादन १३५ लाख टन प्रति वर्ष हो रहा है। Nitin signed an MoU of 600 crores नए निवेश से १.१५ लाख नए स्पिण्डल की स्थापना होगी। स्पिण्डल की क्षमता ३.६० हो जाएगी। वही उत्पादन क्षमता ६५ हजार टन से बढ़कर २०० टन प्रति वर्ष हो जाएगी। एमओयू के दौरान नकाते, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन व संगम ग्रुप के एमडी एसएन मोदानी, मेवाड़ चेम्बर के अध्यक्ष जीसी जैन, डॉ. पीएम बेसवाल आदि उपस्थित थे। इस एमओयू के साथ ही जिले में इन्वेस्टमेंट समिट 11 हजार करोड़ को पार कर गया है।

पंचायती राज विभाग ब्लॉक स्तर पर तैयार कराएगा नर्सरी

भीलवाड़ा . पंचायती राज विभाग ने प्रदेशभर में वन विभाग की तर्ज पर प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर मनरेगा योजना के तहत पौध तैयार कराने के लिए नर्सरी स्थापित करेगा। पौधशालाएं विकसति करने का मकसद है ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देना। विभाग की नर्सरियों से मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र की बंजर भूमि पर छायादार पौधे लगाए जाएंगे। अब तक वन विभाग की नर्सियों से ही पौधे लेकर सार्वजनिक स्तर पर पौधरोपण करा रहे थे।

पंचायत राज एवं वन विभाग की अलग-अलग नर्सियों में पौधे तैयार किए जाने से पौधों की संख्या बढ़ेगी। वन विभाग जिलेभर में विभिन्न नर्सियों में करीब 8 -१० लाख पौधे तैयार कर रहा है।

