संसाधनों की नहीं कमी

भीलवाड़ा।

No lack of resources in bhilwara राज्य के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ केके शर्मा ने कहा कि विभाग के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्वारन्टाइन के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद है। एक अतिरिक्त रेपिड रेस्पोंस टीम और लगाई गई है। जयपुर से आए डॉक्टर्स के अलावा ईएसआई के 6 डॉक्टर्स के सेवाएं ली जा रही है। No lack of resources in bhilwara बांगड़ अस्पताल के संक्रमितों के निकट सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों जैसे परिजनए पड़ौसीए ड्राइवर्स आदि की पहचान कर उन्हे घर पर ही आइसोलेशन में रखते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है।

सोडियम क्लोराइड का छिड़काव

परिषद आयुक्त एनएल मीणा ने बताया की शहर के सभी वार्डों में सोडियम क्लोराइड लिक्विड के छिड़काव के लिए 13 टीमों का गठन किया गया है। दो जेटिंग मशीनए छोटी फायर ब्रिगेड तथा 10 स्प्रे मशीनों के साथ ही एक हजार लीटर सोडियम क्लोराइड लिक्विड मंगवाया जा चुका है। कोरोना संक्रमित रोगियों के क्षेत्र के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों के साथ परिषद की टीमें मुस्तैदी से इस कार्य में जुटी है।

आवश्यक सामग्री का उपलब्ध करवा रहा उपभोक्ता भंडार

शहर में लागु कफ्र्यू के दौरान प्रशासन ने उपभोक्ता भंडार के माध्यम से रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। भंडार के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र सिहं खंगारोत ने बताया कि विभिन्न कॉलोनियों में वाहनों के माध्यम से आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोग आवश्यकतानुसार खरीद सकते हैं। होम डिलिवरी हेतु 01482ण्232567 पर फोन किया जा सकता है या 8769557902 व 9460405531 पर व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं।