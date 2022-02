Copper and gold deposits in Devtalai: देवतलाई में तांबे-सोने की खदान के लिए किसी ने नहीं दिखाई रूचि

विभाग ने दोबारा निविदा निकाली

वांछित सोना नहीं होने की आशंका

Copper and gold deposits in Devtalai: भीलवाड़ा . जिले के कोटड़ी तहसील के देवतलाई की जमीन में भले ही तांबे व सोने का भंडार है, लेकिन इसके खनन के लिए किसी भी फर्म या कम्पनी ने रूचि नहीं दिखाई है। ऐसे में विभाग ने इसकी नीलामी के लिए दोबारा निविदा निकाली है।

No one showed interest for copper-gold mine in Devtalai