पूर्व मंत्री ने कहा गांवों के विकास पर एक पैसा भी नहीं खर्चा

भीलवाड़ा।

Deputy Leader of Opposition in the Assembly Rajendra Rathore विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार ने गांवों के विकास में एक पैसा खर्च नहीं किया। इसका नतीजा पंचायत चुनाव में कांग्रेस भुगतेगी। गहलोत सरकार ने जल्दबाजी में पंचायत व पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया, जिसे उच्च न्यायालय को निरस्त करना पड़ा। पुनर्गठन में सरकार ने सारे मानदंड तोड़ दिए। उच्च न्यायालय ने सरकार की कारगुजारी उजागर कर दी। राठौड़ रविवार को यहां पांसल स्थित एसटेक विद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ( रुक्टा) के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

Deputy Leader of Opposition in the Assembly Rajendra Rathore राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा। प्रदेश में आर्थिक हालात खराब रहे। राज्य के गठन के बाद सबसे कम योजनागत व्यय इस सरकार के समय हुआ। मात्र ५ प्रतिशत वोटों के अंतर से सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार ने किसान, युवा व बेरोजगारों के साथ छलावा किया।

यह आरोप भी जड़े

राठौड़ ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक भ्रष्ट प्रदेशों में शामिल हो गया। ७८ प्रतिशत लोग मानते है कि बिना रिश्वत काम नहीं होता। महिला अत्याचार में दूसरे व बाल तस्करी में चौथे स्थान पर है। साइबर क्राइम में राजस्थान अव्वल है। कानून व्यवस्था चुकी है। पुलिस हिरासत से अपराधी बंदूक की नोक पर छुड़ाए जा रहे हैं। सरकार पर खनन माफिया पूरी तरह हावी है।

सरकार बचाने को २०० दिन गुजारे दिल्ली में

राठौड़ ने कहा कि भामाशाह योजना में २८०० करोड़ रुपए से लगभग २९ लाख लोग लाभान्वित हो चुके। यह योजना बंद कर सरकार ने गलत किया। प्रधानमंत्री सम्मान योजना का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। नागरिकता बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है जबकि पाक में धार्मिक उत्पीडि़त लोग पाकिस्तान से राजस्थान में आए थे। उन्हें नागरिकता मिले, इसके लिए खुद गहलोत ने तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम को पत्र लिखा था, लेकिन अब यू टर्न ले रहे है। कुर्सी बचाने के लिए गहलोत साल के ३६५ दिन में से २०० दिन दिल्ली दरबार में हजारी लगाते रहे।