विद्यालय के जड़ा ताला, शिक्षक नहीं तो पढे कैसे

भीलवाड़ा। कोटड़ी। कांटी ग्राम पंचायत के घेवरिया गांव के लोगों ने राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के विरोध में सोमवार को विद्यालय गेट के ताला जड़ दिया। लोगों ने बताया कि समय — समय पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षक लगाने के लिए ज्ञापन भेजा गया, परन्तु शिक्षा विभाग ने सुनवाई नहीं की। जिससे आक्रोशित अभिभावकों व विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

घेवरिया गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 147 विद्यार्थियों का नामांकन है। सरकार की ओर से इस विद्यालय में 9 शिक्षकों के पद स्वीकृत है, परन्तु वर्तमान में यहां केवल 4 शिक्षक ही सेवाएं दे रहे है। जो अधिकांश समय पोषाहार सहित विभागीय कामकाज में व्यस्त रहते है। जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। इस बारे में लोगों ने कई बार शिक्षा विभाग के सीबीएईओ, डीईओ से लेकर शिक्षा मंत्री तक शिकायत भेजी, लेकिन सभी शिकायतें व चेतावनियां बेअसर रही।

जिला परिषद सदस्य त्रिलोकचंद भाम्भी व उपसरपंच नन्दलाल भाम्भी ने बताया विद्यालय में अध्यापकों की कमी लम्बे समय से है तथा विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने सोमवार को निर्णय लिया कि जब तक शिक्षा विभाग विद्यालय में पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर देता तब तक तालाबंदी रहेगी।

घेवरिया गांव में करीब 300 घरों की बस्ती है यहां शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। वर्तमान में स्थानीय विद्यालय में 75 छात्र व 72 छात्राएं अध्ययन करते हैं। शेष उच्च शिक्षा के लिए ककरोलिया घाटी व कोटड़ी विद्यालय में जाते है। लोगों ने बताया कि यदि सरकार व विभाग घेवरिया में शिक्षकों की नियुक्ति की अविलम्ब नहीं करते है तो सभी ग्रामीण कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे।

घेवरिया विद्यालय में 123 बच्चों के लिए पोषाहार बनाया लेकिन सब्जी — रोटी पड़ी रही। बच्चों ने पोषाहार नहीं खाया। घेवरिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश पारीक ने बताया कि विद्यालय में स्टाप की कमी है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी हमने इस मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है।