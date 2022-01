Not from ration card, now Jan Aadhar राशन कार्ड से नहीं, अब जन आधार से मिलेगा राशन

भीलवाड़ा Published: January 08, 2022 10:28:29 pm

भीलवाड़ा। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त उपभोक्ताओं को जल्द राशन कार्ड की जगह जनआधार कार्ड से राशन मिलेगा। उपभोक्ताओं को रसद सामग्री लेने के लिए जनआधार कार्ड में नामांकन करवाना जरूरी रहेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक भंवरलाल आमेटा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जन आधार कार्ड ही उपभोक्ता का राशन कार्ड होगा भविष्य में जनआधार कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार पर ही राशन सामग्री दी जाएगी।

14685 का जन आधार नामांकन

उन्होंने कहा कि जुलाई से नवम्बर 2021 में चलाए गए अभियान में जिले के खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों के 63217 ऐसे सदस्य पाए गए जिनका राशन कार्ड में तो नाम है लेकिन उनका जन आधार कार्ड में नामांकन नहीं है, इनमें से 14685 सदस्यों का जन आधार नामांकन कर मेपिंग कर दी गई है, शेष 48532 सदस्यों का नामांकन करवाया जाना है।

जनआधार में नामांकन जरूरी

उन्होंने कहा कि शेष सदस्य भी अपना जनआधार में नामांकन अतिशीघ्र करवाले ऐसा नहीं करने पर उन्हें केवल राशन ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना, कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्री और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।

आमेटा ने कहा कि जन.आधार में नामांकन अपने नजदीक के ई.मित्र केंद्र पर जाकर करवाया जा सकता है। उसके लिए आवेदक को संबंधित सदस्य का फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर व परिवार के पूर्व जन आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर आना जरूरी है।

