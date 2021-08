सामाजिक सुरक्षा के रखवाले ही नहीं, कैसे मिलें राहत

Not only keepers of social security, how to get relief at bhilwara भीलवाड़ा जिले में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा तीन साल में ही पूरी नहीं हो पाई है। तीन साल में सिर्फ एक ही अधिकारी की नियुक्ति हो पाई है।