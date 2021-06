बजट ही नहीं, बांधों की कैसे बंधे व्यवस्था की पाल

Not only the budget, how is the arrangement of dams tied? भीलवाड़ा जिले में साठ बांधों की मरम्मत की उम्मीदें बजट के इंतजार में सरकारी फाइलों मेंं दबी पड़ी है। ग्रीस एवं आयलिंग तक के लिए पुख्ता बजट नहीं होने से अधिकारी जुगाड़ के जरिए जिले में व्यवस्थाओं की पाल बांधे है।