यूआईटी के एटीपी, एईन समेत पांच को नोटिस

Notice to five including ATP, AIN of UIT आजादनगर में नियम विरूद्ध तरीके से स्ट्रीट ऑफ लैंड (खांचा भूमि) के लिए आवंटन की अनुशंसा जारी करने पर नगर विकास न्यास के उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक एवं अधिशासी अभियंता समेत पांच जनों के खिलाफ 16 व 17 सीसी के तहत कार्यवाही ।