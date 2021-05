अब रेमडेसिविर के लिए आते है कॉल

Now call for Remeddivir in bhilwara सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, यहां होस्पिटल में नहीं मिल रहा है, चिकित्सकों ने कहा है यह जरूरी है। आप मदद किजिए कलक्टर व सीएमएचओ की मदद से हमें यह इंजेक्शन दिलवाइए, प्लीज जान बचाइये।