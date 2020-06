अब एक बूथ में सिर्फ ७०० मतदाता

राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए अब नगरीय निकायों में एक मतदान केन्द्र के एक भाग में ७०० से अधिक मतदाता नहीं रखने का निर्णय लिया है। अभी एक भाग में अधिकतम मतदाता १४०० तक थे। निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन २७ जून को होगा। Now only 700 voters in a booth

भीलवाड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त में प्रस्तावित भीलवाड़ा समेत १२९ नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने इसके लिए निर्वाचक नामावालियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। Now only 700 voters in a booth at bhilwara

आयोग ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए अब एक मतदान केन्द्र के एक भाग में ७०० से अधिक मतदाता नहीं रखने का निर्णय लिया है। अभी एक भाग में अधिकतम मतदाता १४०० तक थे।

२७ जून को प्रकाशन

आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन २७ जून को होगा। दावों व आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ३ जुलाई, दावों व आक्षेपों के निस्तारण की अवधि १० जुलाई, पूरक सूचियों की तैयारी १७ जुलाई तक तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन २० जुलाई को होगा।

यहां होंगे चुनाव

जिले में भीलवाड़ा नगर परिषद में ७०, शाहपुरा व गुलाबपुरा नगर पालिका में ३५-३५,आसीन्द, जहाजपुर व गंगापुर में २५-२५ तथा मांडलगढ़ में २० वार्ड के लिए चुनाव होंगे।