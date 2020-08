अब लोग यह नहीं पूछते है...बोले मेरे मेजा कितना पानी

वस्त्रनगरी की जीवन रेखा कहे जाने वाले मेजा बांध को लोग चम्बल का पानी जिले में आने से भूलाने लगे है। दो साल पूर्व तक बारिश के दौरान सभी की नजरें मेजा बांध के जलस्तर पर लगी रहती थी और तेज बारिश होते ही सोशल मीडिया से लेकर चौराहा पर एक ही सवाल होता था, मेजा बांध में कितना पानी आया, अब मेजा के जलस्तर को लेकर सोशल मीडिया व चौराहे पर चर्चा शांत है। Now people don't ask ... how much water does my Meja bandh have