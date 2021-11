भीलवाड़ा में होगी अब सात करोड़ की आर्ट गैलरी

Now seven crore art gallery will be in Bhilwara स्थानीय निकाय विभाग ने वस्त्र नगरी में भव्य आर्ट गैलेरी के लिए तकनीकी मंजूरी की भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही आर्ट गैलेरी के निर्माण की राह अब खुल गई है।