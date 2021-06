सीवरेज अब कस्बों में भी पहुंचेगी, बनने लगी डीपीआर

Now sewerage will reach even in towns, DPR started being made भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा शहर के बाद अब नगर पालिका क्षेत्रों में सीवरेज (एफएसटीपी प्लांट) कार्य शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शाहपुरा व मांडलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की डीपीआर (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुकी है