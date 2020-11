कुर्सी के लिए भीलवाड़ा में अब बाड़ेबंदी का खेल

कांग्रेस के जिला परिषद में तीन और कोटड़ी पंचायत समिति में एक सदस्य निर्विरोध चुने जाने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है। जिले में पंचायतराज के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के समापन के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के लिए प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों को गुजरात में गुमनाम जगह पर भेज दिया है, जबकि कांग्रेस के भी अधिकांश उम्मीदवार मध्यप्रदेश है।