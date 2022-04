भीलवाड़ा में अब यूआईटी का चलेगा कार्यवाही का डंडा

Now UIT will run the baton of action in Bhilwara भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने चित्तौडऱोड ओवरब्रिज से पटेलनगर रोड मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम बनाई है।

भीलवाड़ा Published: April 07, 2022 09:23:40 am

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास ने चित्तौडऱोड ओवरब्रिज से पटेलनगर रोड मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम बनाई है। Now UIT will run the baton of action in Bhilwara चित्तौड़ पुलिया से मानसरोवर झील की तरफ जाने वाले 100 फीट रोड पर अवैध कब्जे कर किराणे व दूध की डेयरी बूथ खोलने एवं इनकी आड में रात को ओपन मयखाना चलाने का खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया। पत्रिका ने इस बारे में 24 मार्च 2022 के अंक में सरकारी जमीन पर कब्जा कर चला रहे मयखाना शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। Now UIT will run the baton of action in Bhilwara

Now UIT will run the baton of action in Bhilwara

अधीक्षण अभियंता संजय माथुर ने खुलासे के आधार पर अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। श्रीवास्तव ने मौका मुआयना किया और सहायक अभियंता अरविन्द व्यास की अगुवाई में टीम बनाई। Now UIT will run the baton of action in Bhilwara

श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कलक्टर आशीष मोदी व सचिव अजय कुमार आर्य को इस संदर्भ में रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। प्रतापनगर पुलिस जाप्ते की मदद ली जाएगी। 13 अप्रैल तक मौके से केबिनें व कब्जे नहीं हटें तो मौके पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। Now UIT will run the baton of action in Bhilwara

जिला कलक्टर आशीष मोदी व सचिव अजय कुमार आर्य को इस संदर्भ में रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। प्रतापनगर पुलिस जाप्ते की मदद ली जाएगी। 13 अप्रैल तक मौके से केबिनें व कब्जे नहीं हटें तो मौके पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। Now UIT will run the baton of action in Bhilwara

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें