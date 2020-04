अब पार्क में नहीं घर आंगन पर ही हो रहा है योग और ध्यान

भीलवाड़ा .

Now yoga and meditation are not only in the park but on the courtyard कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन में शहर के लोगों की दिनचर्या में काफी कुछ बदलाव आया है। बेशक अभी दिनचर्या की शुरुआत सुबह सात बजे उठने के बाद नित्यकर्म से निवृत होकर आपस में चर्चा से हो रही है। पहले हर मोहल्ले के लोक सैर और योग के लिए पार्क में जाते थे। अब लॉकडाउन के दौरान योग-ध्यान घर के आंगन में ही हो रहा है। पहले सुबह छह बजे से ही मुलाकात करने वाले लोग घर व घर के बाहर दिखाई देते थे, मगर अब सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।

Now yoga and meditation are not only in the park but on the courtyard आरके कॉलोनी में रहने वाले जीएल गुप्ता, मनोज कुमार सिसोदिया का कहना है कि सुबह उठने के साथ ही नित्यकर्म के बाद सीधे शिवाजी पार्क की ओर कदम बढ़ जाते थे। लेकिन अब तो घर की छत पर ही योग व ध्यान हो रहा है। लेकिन दिन भर घर पर रहने से शरीर में सुस्ती सी बनी रहती है। पहले पार्क से आने के बाद तैयार होकर कार्यालय या अपने प्लांट पर चले जाते थे अब लॉक डाउन के चलते ऐसा नहीं हो रहा है।

पार्क भी हो गए सूने

शहर के सबसे बड़े स्मृतिवन, शिवाजी गार्डन, नेहरूपार्क, मानसरोवर पर घुमने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वही पार्क में झुले चकरी पर बच्चो की भीड़ रहती थी। शिवाजी गार्डन में हाल ही में शुरू की गई रेल गाड़ी भी बच्चों के साथ चलती थी वह सब अब बन्द पड़ी है तो पार्को में ताले लगे है।

परिवार के साथ बीत रहा समय

राकेश जैन व राजेन्द्र सेठी ने बताया कि लॉक डाउन के चलते घर पर ही समय बीता रहे है। दिन में कई बार रिश्तेदारों से फोन पर चर्चा हो जाती है। इस दौरान भाइयों से लेकर भतीजों और बेटे से खूब पारिवारिक चर्चा होती है। पिछले कई साल में कभी इस तरह की बाते करने का समय ही नहीं मिला। अब तो टीवी पर कई पुराने सीरियल रामायण महाभारत आ रहे है। उसे देखकर पुरानी यादों को ताजा कर रहे है।