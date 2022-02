Nutrition will be cooked again rajasthan राजस्थान में सरकारी स्कूलों में दो साल बाद फिर पकेगा पोषाहार

भीलवाड़ा Published: February 25, 2022



Nutrition will be cooked again rajasthan भीलवाड़ा। जिले में दो साल बाद फिर राजकीय स्कूलों में नौ मार्च से मिड डे मील पोषाहार मिलेगा। पोषाहार में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को फिर से स्कूल समय में गरमा गरम खाना मिल सकेगा। जिले में कुल २२४० स्कूलों में करीब तीन लाख बच्चों के लिए यह पोषाहार तैयार किया जाएगा। Nutrition will be cooked again after two years in government schools

प्रदेश में कोविड संकट के कारण राज्य सरकार ने १९ मार्च २०२० से राजकीय विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों व अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सूखा राशन यानि गेहूं व चावल के साथ ही दाल, तेल, मसाले एवं कॉम्बो पैकेट वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में १६ फरवरी २२ से समस्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य शुरू हो चुका है। कक्षा एक से आठवीं तक का संचालन भी व्यवस्थित हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने ९ मार्च से फिर मिड डे मील पोषाहार वितरण की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।

कूक, हेल्पर्स होंगे नियुक्त जिले में १४ मार्च २०२० से विद्यार्थियों को गरम भोजन उपलब्ध नहीं कराए जाने से अधिकांश स्कूलों में किचन स्टोर एवं बर्तनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिले की सभी स्कूलों में आठ मार्च तक किचन स्टोर एवं बर्तनों की साफ सफाई का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बह्माराम चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश जारी किए है। स्कूलों में अब कूक, हेल्पर्स आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

पोषाहार की मांग रिपोर्ट

संस्था प्रधानों को पोषाहार के स्टॉक की रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसी प्रकार आवंटित होने वाले नए खाद्यान्नों को अलग रखने के लिए भी निर्देशित किया गया हे। इसी प्रकार पोषाहार की गुणवत्ता की जांच के लिए भी प्रशासनिक टीम गठित की जाएगी। पोषाहार में दाल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी के साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल किया गया है। स्कूलों में अब किचन गार्डन भी विकसित होंगे।

