मनौती पूरी होने पर किसी ने चढ़ाया चांदी का ट्रैक्टर तो कोई लाया कार

भगवान को भेंट, चढा रहे हैं तरह-तरह की चीजें

Published: February 25, 2022 02:48:27 am

भीलवाड़ा। मनौती (मनोकामना) पूरी होने पर श्रद्धालु भगवान को सोने-चांदी की चीजे चढ़ा रहे हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध चारभुजानाथ मंदिर कोटड़ी, सिंगोली चारभुजानाथ व सांवलिया सेठ में भक्तों से कई प्रकार की भेंट प्राप्त हो रही हैं। इनमें सोने चांदी के गहनों से लेकर चांदी के ट्रैक्टर और कार तक शामिल है।

Offering different things to God in bhilwara