भीलवाड़ा में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, दो बच्चे जांच में निकले संक्रमित

भीलवाड़ा Updated: December 29, 2021 10:11:36 pm

भीलवाड़ा।

Omicron knocked in Bhilwara, two children turned out to be infected भीलवाड़ा शहर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। गत 23 दिसम्बर को संक्रमित मिली बारह साल की बालिका और सात साल के बालक के सेम्पल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए जयपुर भेजा गया था, जहां दोनों के ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई है। इन दोनों बच्चों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली, वहीं उनके कोई लक्षण भी नहीं था। ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिन्ता बढ़ गई है, क्योंकि यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है।

Omicron knocked in Bhilwara, two children turned out to be infected आरआरटी टीम प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि शहर के राजेंद्र मार्ग पर रहने वाली 12 साल की छात्रा जो एक कोचिंग संस्थान में अध्ययन करती है, वहीं आरसी व्यास कॉलोनी का सात साल का बालक एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत है, लेकिन वह पिछले कई समय से ऑन लाइन पढ़ाई कर रहा था। दोनों के संक्रमित पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने इन दोनों बच्चों के परिवारों के 40 सदस्यों सेम्पल लेकर जांच की थी। इसमें से राजेंद्र मार्ग पर रहने वाली छात्रा के परिवार के चार सदस्य संक्रमित पाए गए थे।

क्या है ओमिक्रॉन

Omicron knocked in Bhilwara, two children turned out to be infected कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के कई राज्यों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन वैरिएंट संक्रमण के दो मामले कर्नाटक में मिले थे। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। कोरोना का यह नया वैरिएंट पिछले वायरस से कहीं अधिक संक्रामक है। यह बच्चों में सबसे तेजी से फैलता है।

ओमिक्रॉन के मरीजों में ये लक्षण

ओमिक्रॉन Omicron in bhilwara से संक्रमित मरीज के गले में परेशानी देखी जा रही है। इसमें गला अंदर से छिल जाता है। नाक बंद होना, सूखी खांसी और पीठ में नीचे की तरफ दर्द की समस्या भी मरीजों में देखने को मिल रही है। आवाज का भर्राना या गला बैठा हुआ भी महसूस हो सकता है। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों में कफ एक प्रमुख लक्षण के तौर पर उभरकर सामने आया हैं, वहीं नाक का बहना भी एक प्रमुख संकेत है। कई लोगों में इसकी वजह से थकान देखी जा रही है। इसके साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द भी महसूस हो सकता है। बहती नाक, बंद नाक, सिर दर्द, थकान, छींक आना, रात में पसीना और शरीर में दर्द होना जैसे ओमिक्रॉन के अन्य शुरुआती लक्षण हैं। चावला ने बताया कि इन दोनों बच्चों में इस तरह के लक्षण नहीं है।

यह है इसका उपचार

डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन Omicron bhilwara वैरिएंट से पीडि़त मरीज का भी इलाज का तरीका भी वहीं है, जो कोरोना के अन्य वैरिएंट का है। इस वैरिएंट से पीडि़त मरीज को भी आइसोलेशन में रखा जाता है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ब्लड टेस्ट और एक्सरे किया जाता है। इन दोनो छात्रों की दुबारा से कोरोना की जांच के लिए सैम्पल लिए गए है। इनकी रिपोर्ट पुन: पॉजिटिव आती है तो चिकित्सा विभाग के लिए चिन्ता का कारण बन सकता है।

तीन भाइयों का हो चुका निधन

जानकारों के अनुसार छात्र के परिवार के ही तीन भाइयों का दूसरी लहर के दौरान कोरोना से निधन हो गया था।

----- महाराष्ट्र से लौटे दंपती समेत ४ संक्रमित

जिले में बुधवार को दंपती समेत चार जने कोरोना संक्रमित पाए गए है। इनमें दंपती महाराष्ट्र से यात्रा कर लौटा है, जबकि दो अन्य की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। संक्रमितों में महावीर कॉलोनी निवासी पति-पत्नी हैं, जो कुछ दिन पहले ही पुणे से आए थे। जांच में दोनो संक्रमित पाए गए। नवकार ग्रीन निवासी 41 वर्षीय व्यक्ति व सुभाषनगर की 17 साल की छात्रा भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। छात्रा सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी की बेटी है। हालांकि इनकी कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है। इन सभी ने सर्दी-जुकाम होने पर जांच करवाई थी, जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए। इन चारों को होम क्वारंटीन किया गया है। इन चारों परिवार के १४ जनों के सैम्पल लिए गए है।

प्रतिदिन ११०० सेम्पलों की जांच

चावला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रतिदिन १००० से ११०० सेम्पलों की जांच की जा रही है। इनमें से कुछ को रेण्डम जांच के लिए जयपुर भी भिजवाए जा रहे है। इनके अलावा विदेश से या अन्य राज्यों से आने वाले के सेम्पल भी जयपुर भेजे जा रहे है।

