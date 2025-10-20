रूप चौदस पर निखरा रूप, महिलाओं-युवतियों ने किया शृंगार

सुबह से ही शहर के कॉस्मेटिक स्टोर्स और ब्यूटी पार्लरों पर भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं और युवतियों ने फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करवाकर खुद को दीपोत्सव के लिए तैयार किया। ब्यूटी पार्लर संचालिका पूजा जैन ने बताया कि रविवार का दिन पूरी तरह व्यस्त रहा, सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही लगातार बनी रही, कई लोगों ने तो कई दिन पहले ही बुकिंग कर ली थी। रूप चौदस के दिन महिलाओं ने सोलह शृंगार कर पारंपरिक परिधानों साड़ी, लहंगा और आभूषणों से खुद को सजाया। शाम को घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर सौंदर्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की गई।