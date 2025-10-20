रूप चौदस पर निखरा रूप, महिलाओं-युवतियों ने किया शृंगार

On Roop Chaudas, women and girls adorned themselves with beauty.
दीपावली पर्व का उल्लास रविवार को रूप चौदस के अवसर पर शहरभर में देखने को मिला। पारंपरिक मान्यता के अनुसार इस दिन लोग सौंदर्य और आराधना का संगम मनाते हैं। शहर की सड़कों से लेकर बाजारों तक हर ओर त्योहारी रौनक छाई रही। महिलाओं, युवतियों और युवाओं में सजने-संवरने का विशेष उत्साह नजर आया। शहरवासियों ने बताया कि रूप चौदस को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है।
सुबह से ही शहर के कॉस्मेटिक स्टोर्स और ब्यूटी पार्लरों पर भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं और युवतियों ने फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करवाकर खुद को दीपोत्सव के लिए तैयार किया। ब्यूटी पार्लर संचालिका पूजा जैन ने बताया कि रविवार का दिन पूरी तरह व्यस्त रहा, सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही लगातार बनी रही, कई लोगों ने तो कई दिन पहले ही बुकिंग कर ली थी। रूप चौदस के दिन महिलाओं ने सोलह शृंगार कर पारंपरिक परिधानों साड़ी, लहंगा और आभूषणों से खुद को सजाया। शाम को घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर सौंदर्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की गई।
युवाओं में भी दिखा उत्साह
महिलाओं के साथ-साथ युवाओं में भी रूप चौदस का जोश देखने को मिला। शहर के सलूनों में दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही। युवाओं ने बालों के नए स्टाइल और ग्रूमिंग करवाकर त्योहार की तैयारी की। कई सलून संचालकों ने विशेष ऑफर और सजावट के साथ त्योहारी माहौल बनाया।
नए कपड़ों की खरीददारी में रही रौनक
रूप चौदस के मौके पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। महिलाओं और युवाओं ने नए कपड़ों की खरीदारी में उत्साह दिखाया। शहर के प्रमुख मार्केट क्षेत्रों में देर रात तक रौनक बनी रही। दुकानदारों के अनुसार, रूप चौदस ने इस बार बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
