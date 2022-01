एक बार फिर संक्रमितों का आंकड़ा 34 पर पहुंचा

वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण की चपेट आए 32 लोग भीलवाड़ा। Once again the number of infected reached 34 जिले में बुधवार के बाद गुरुवार को भी कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 34 कोरोना पॉजिटिव मिले। यह संख्या लगभग 7 माह बाद सबसे ज्यादा है। जुलाई माह में सबसे अधिक 32 संक्रमित मिले थे। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 110 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पॉजिटिव मरीजों को क्वरंटीन किया गया है। खास बात यह है कि 34 में से 2 को छोड़कर सभी को वैक्सीन लग चुकी

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 09:05:56 pm

वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण की चपेट आए 32 लोग

भीलवाड़ा।

Once again the number of infected reached 34 जिले में बुधवार के बाद गुरुवार को भी कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 34 कोरोना पॉजिटिव मिले। यह संख्या लगभग 7 माह बाद सबसे ज्यादा है। जुलाई माह में सबसे अधिक 32 संक्रमित मिले थे। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 110 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पॉजिटिव मरीजों को क्वरंटीन किया गया है। खास बात यह है कि 34 में से 2 को छोड़कर सभी को वैक्सीन लग चुकी है।

एक बार फिर संक्रमितों का आंकड़ा 34 पर पहुंचा

Once again the number of infected reached 34 चिकित्सा विभाग के अनुसार ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट से ढाई गुना तेजी से फैलता है। चपेट में आने वाले मरीज में कई तरह के लक्षण आते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चपेट में आने वाले मरीजों को ज्यादा नींद आने की शिकायत रहती है। होठ, त्वचा और नाखूनों का रंग बदलने लगता है। ऐसा स्टडी में सामने आया है। ऐसे में ये लक्षण होने पर जांच करवाना बेहद जरूरी है। सांस में परेशानी, शरीर में दर्द भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं।



Once again the number of infected reached 34 आरआरटी प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि भीलवाड़ा में गुरुवार को 34 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें से चार ग्रामीण इलाकों के है, जबकि 30 लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनमें 2 संक्रमितों को छोड़कर सभी को वैक्सीन की डबल डोज लगी हुई है।

यहां आए संक्रमित

Once again the number of infected reached 34 चावला के अनुसार गुलाबपुरा में हॉस्पिटल रोड, रायपुर में बोराना, जहाजपुर में आदर्शनगर और मांडल के बागौर में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी शहर के संजय कॉलोनी, विजय सिंह पथिकनगर, कांचीपुरम, नितिन स्पीनर्स, आटूण, राजेंद्र मार्ग रोड़, नाडी मोहल्ला में एक-एक, काशीपुरी, कमला हाइट 3-3, रामधाम रोड़, कमला एन्क्लेव 3, पुर रोड़ एक, सुभाषनगर 2, आरसी व्यास कॉलोनी 3, कुमुद विहार 2, नीलकंठ कॉलोनी में 5 पॉजिटिव मिले हैं।

वैक्सीन ही बचाव, नहीं करें देर

सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं रहती। जिन लोगों के सैकंड डोज शेष है या जिसे पहली डोज भी नहीं लगी है, वे तुरंत अपना वैक्सीनेशन करवाए। उन्होंने बताया कि 15 से 18 साल के किशोरों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में इस वर्ग के किशोर भी अपना वैक्सीनेशन करवाए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें