नहाने के दौरान एनीकट के पानी में डूबने से एक की मौत, दूसरे की तलाश

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील क्षेत्र में पानी में शनिवार को दो युवकों की डूबने की घटनाएं प्रशासन के सामने आई। One killed due to sinking of water during bath, search for other in Bhilwara

पुरानी आरनी के नाले में शनिवार दोपहर में गोपाल माली नाम का युवक बहने से लापता हो गया। मौके पर कई ग्रामीण व तहसीलदार अशोक सोनी पर पहुंचे। युवक के लापता होने की खबर फैलते ही लोगों ने नाले के निकट शव की तलाश की। शव नहीं मिलने से तहसीलदार सोनी ने भीलवाडा से रेस्क्यू टीम बुलवाई है।

दूसरी घटना में ग्राम शंभूपुरा व गोपालपुरा के बीच बने एनीकट में नहाने गया। जहां गुजरवाड़ा (भिनाय) निवासी गोविंद दमामी की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के काका ने पुलिस में रिपोर्ट दी।