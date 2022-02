bhilwara urban governments शहरी सरकारों का हुआ एक साल, नहीं दिखा दम

भीलवाड़ा जिले में नगर परिषद व छह नगर पालिकाओं में काबिज नगर की सरकारें अपनी पहली वर्षगांठ आज यानि सात फरवरी को मना रही है, लेकिन एक साल के कार्यकाल को खंगाला जाए तो खास उपलब्धि कहीं भी नजर नहीं आएगी। हालात यह है कि आपसी टांग खिंचाई के चलते एक साल में सात निकाय में से केवल तीन ही अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है, बोर्ड संचालन के लिए कमेटियों का गठन एक अध्यक्ष भी नहीं कर सका। bhilwara urban governments did not show power in one year

भीलवाड़ा Published: February 07, 2022 10:14:26 am



शहरी सरकारों का हुआ एक साल, नहीं दिखा दम नरेन्द्र वर्मा One year of urban governments did not show power at bhilwara भीलवाड़ा। जिले में नगर परिषद व छह नगर पालिकाओं में काबिज नगर की सरकारें अपनी पहली वर्षगांठ आज यानि सात फरवरी को मना रही है, लेकिन एक साल के कार्यकाल को खंगाला जाए तो खास उपलब्धि कहीं भी नजर नहीं आएगी। हालात यह है कि आपसी टांग खिंचाई के चलते एक साल में सात निकाय में से केवल तीन ही अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है, बोर्ड संचालन के लिए कमेटियों का गठन एक अध्यक्ष भी नहीं कर सका। मांडलगढ़ नगरपालिका में तो अध्यक्ष संजय डांगी के निलंबित होने के बाद पद ही रिक्त है। एक साल के दौरान गुलाबपुरा नगर पालिका बोर्ड की तो एक भी बैठक नहीं हो सकी है।

One year of urban governments did not show power



जिले में नगरीय निकायों में शहरी सरकार के गठन का एक साल सोमवार को पूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक साल की उपलब्धियों को टटोले तो कोई खास उपलब्धि कही भी नजर नहीं आ रही है। भीलवाड़ा नगर परिषद के एक साल कार्यकाल निविदाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बीच ही निकल गया। आर्ट गैलरी की स्थापना की खुली राह जरूर एक उपलब्धि कही जा सकती है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी बोर्ड असरकारक छाप नहीं छोड़ सका।

अपने ही बने रहे पराए

नगर पारिषद में भाजपा शासित बोर्ड के ही कुछ सदस्य अपने ही अध्यक्ष का खिलाफत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है। कांग्रेस के पार्षद भी सर्हवृत पार्षदों के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सके। नगर परिषद में कांग्रेस का विपक्ष की दमदार भूमिका नहीं निभा सकी और एक साल में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर सकी। वही बोर्ड संचालन के लिए कमेटियों का गठन भी छलावा ही रहा है। कई पार्षद ठेकेदारी में रमे हुए है, वही शहर की अधिकांश कॉलोनियों में पार्षद जीतने के बाद जनता के बीच नजर ही नहीं आए। पॉश कॉलोनियों में तो पार्षद गलियों ही राह ही भूल गए है। नगर परिषद की बोर्ड बैठकें भी नियमानुसार तय संख्या में नहीं हो सकी।

एक साल में एक भी बैठक नहीं

गुलाबपुरा नगर पालिका में कांग्रेस शासित बोर्ड अध्यक्ष की कमान सुमित काल्या संभाले है, लेकिन बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हो सकी है, भाजपा ने जरूर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूर्व पालिकाध्यक्ष पार्षद धनराज गुर्जर को सौंप रखी है। कमेटियों का गठन भी नहीं हो सका।

घूस का साया बोर्ड पर छाया

मांडलगढ़ नगर पालिका का भाजपा शासित बोर्ड अध्यक्ष संजय डांगी की घूस मामले में गिरफ्तारी के बाद से विवाद में ही है। डांगी के निलंबन के बाद उपाध्यक्ष जफर टांक ने कमान संभाल ली, लेकिन डांगी बाद में निलंबन पर स्टे ले आए, दोबारा कार्य संभालने के कुछ ही दिन बाद स्वायत्तशासी निकाय ने फिर उन्हें निलंबित कर दिया। अध्यक्ष का पद अभी खाली है। हालांकि दोनों अध्यक्ष बोर्ड की एक-एक बैठक करा चुके है।

कमेटियों का नहीं गठन

शाहपुरा नगर पालिका में भाजपा शासित बोर्ड के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी है, यहां कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकी। पहली बोर्ड बैठक जून में हुई थी, उसके बाद बोर्ड बैठक नहीं हुई। कमेटियों का भी गठन नहीं हुआ।

छह माह पहले बैठक

गंगापुर में कांग्रेस समर्थित बोर्ड की कमान निर्दलीय पार्षद दिनेश तेली के जिम्मे है। यहां जरूर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी शिवलाल जीनगर को दे रखी है। छह माह पूर्व अंतिम बार बोर्ड बैठक हुई। यहां भी कमेटियां गठित नहीं है।

एक साल में एक ही बोर्ड बैठक

आसींद नगर पालिका भाजपा समर्थित बोर्ड के अध्यक्ष देवीलाल साहू है। एक साल में बोर्ड की एक ही बैठक हुई है। कांग्रेस के संजय मेवाड़ा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उठाए है। यहां भी कमेटियां गठित नहीं हो सकी है।

प्रतिपक्ष नहीं, यहां टकराव की स्थिति

जहाजपुर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और नरेश मीणा अध्यक्ष है, यहां नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है। बोर्ड अध्यक्ष मीणा एवं अधिासी अधिकारी सुरेन्द्र मीणा के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति होने से विकास कार्य अटके हुए है। कमेटियों का गठन भी नहीं हुआ।

कमेटियों का गठन होना चाहिए

जहां चेयरमैन एवं प्रधान नहीं बन सके, वहां प्रतिपक्ष नेता नियुक्त किए जा चुके है, नगरीय क्षेत्र में कमेटियों का गठन होना चाहिए, ताकि नगर के विकास को और गति मिल सके।

लादूलाल तेली, भाजपा जिलाध्यक्ष

प्रस्ताव आला कमान को भेजे

नेता प्रतिपक्ष पर सहमति बनी हुई है, प्रस्ताव आला कमान को भेज रखे है, जल्द ही नियुक्ति होगी, नगर परिषद व भाजपा शासित बोर्ड क्षेत्र में विकास की अनदेखी हुई है। सुनियोजित विकास के लिए कमेटियों का गठन होना चाहिए

रामपाल शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

शहर के सर्वांगीण विकास की खुलेगी राह शहरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है, बेहतर नगर नियोजन एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए चरणबृद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। प्रथम चरण में कलाकारों के लिए आर्ट कला केन्द्र की मंजूरी कराई, जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। जनता के लिए सदैव मेरे घर व कार्यालय के रास्ते खुले है। कमेटियों के गठन पर भी चर्चा की जा रही है। अधिकारियों व पार्षदों के साथ टीम वर्क के जरिए नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। जरूरतमंदों को आवेदन के आधार पर पट्टे मिलें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

राकेश पाठक, सभापति, नगर परिषद

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें