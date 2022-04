driver of the house cleared the cash घर के ही ड्राईवर ने ही नकदी कर दी साफ

भीलवाड़ा Updated: April 27, 2022 03:28:59 pm



भीलवाड़ा। शहर के शास्त्रीनगर में व्यवसायी के सूने आवास में चोरी हो गई। पुलिस अनुसंधान में चोर घर का ही कार चालक निकला। आरोपित को बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

कोतवाली पुलिस के अनुसार कांवाखेड़ा रोड निवासी शिवचरण हेड़ा ने चोरी की रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि शनिवार को वह परिवार समेत एक घंटे के लिए बाहर गए हुए थे, वापस लौटे तो प्रथम मंजिल स्थित कक्ष की आलमारी से दो लाख की नकदी व चार चांदी के गिलास गायब मिले। हेडा ने घर के ही कार चालक मोहम्मद शकील पर चोरी करने की आशंका व्यक्त की। पुलिस टीम ने तलाश कर उसे पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से नकदी व चांदी के गिलास बरामद कर लिए। कातिलाना हमले में चार गिरफ्तार

सुभाषनगर पुलिस ने सांगानेरी गेट के निकट बुधवार रात आपसी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बुधवार रात को आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसमें चाकू व तलवार के हमले से कुल आठ जने घायल हो गए। पुलिस ने इसी मामले में गुलजार सद्दीक की रिपोर्ट के आधार पर असलम शेख, तौसीफ, सदीक व आफताब शेख को गिरफ्तार किया। चारों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर चार दिन का रिमांड लिया। निर्माणाधीन मकान में करंट से महिला की मौत भीलवाड़ा शहर के कांचीपुरम में रविवार को निर्माणाधीन मकान में करंट से महिला श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एमपी की चंदनखेड़ा निवासी काजल (२३) पत्नी शैतान बावरी कांचीपुरम में निर्माणाधीन मकान में के्रन से उठाई जा रही ईंट उठा रही थी। इस दौरान करंट से वह अचेत हो कर गिर गई। उसे अचेत हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कार्रवाई से इनकार करते हुए बिना पोस्टमार्टम कराए शव को ले गए। पढ़ना जारी रखे

