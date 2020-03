उफ, क्यूं अटक गई ट्रेन में सवार यात्रियों की सांसें...

भीलवाड़ा। जयपुर-उदयपुर सुपर फ ास्ट होली डे ट्रेन के एसी कोच बी में शुक्रवार को सफर करने वाली यात्रियों के लिए दिन ठीक नहीं रहा और एक नहीं वरन दो बार उनकी सांस ऊंची नीची हो गई। ये कारण बना एसी कोच के अल्टीनेटर ( बैट्री चार्जर) का एक पार्ट टूटने और बाद घर्षण से उठे धुएं स। हालांकि रेलवे ने बिजयनगर व धुंवाला रेलवे स्टेशन पर धुएं पर काबू पा लिया। घटना से ट्रेन निर्धारित समय से डेढ़ घंटे देरी से भीलवाड़ा स्टेशन पहुंची। Oops, why are the passengers on board the train stuck?

सुपर फ ास्ट होली डे ट्रेन के शुक्रवार सुबह जयपुर से उदयपुर जाते समय बांदनवाड़ा खंड में एसी कोच संख्या बी में धुंआ उठने से यात्री सन्न रह गए और घटना की जानकारी गार्ड को दी। बिजयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रूकने पर तकनीकी अधिकारियों ने एसी कोच की जांच की तो बाहरी हिस्से में एसी उपकरणों को करंट देने के लिए लगे अल्टीनेटर के बेरिंग के घर्षण से धुआ उठने की जानकारी सामने आई।

इस पर रेलवे स्टेशन टीम ने अग्नि शमन यंत्र के जरिए घर्षण से गरम हुए अल्टीनेटर को ठंडा किया। इसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो गई, लेकिन ट्रेन के रवाना होने के कुछ देर बार फिर एसी कोच में धुआं उठने लगा। यात्रियों ने फिर गार्ड को सूचित किया। ट्रेन को बाद धुंवाला रेलवे स्टेशन पर रोका गया। fire in train at bhilwara

यहां रेलवे टीम ने अल्टीनेटर से जुड़े उपकरणों की जांच की तो घर्षण से पूरा उपकरण ही क्षतिग्रस्त मिला। इस पर रेलवे टीम ने अग्नि शमन यंत्र के गैस सिलेण्डर के जरिए उठने वाली आग को बुझाया। इसके बाद ट्रेन के एसी कोच में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 10.17 बजे के बजाए 11.45 बजे भीलवाड़ा स्टेशन पहुंची। इसके चलते भीलवाड़ा में ट्रेन से उदयपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा । रेलवे सूत्र बताते हैं कि अल्टीनेटर में खराबी बेरिंग टूटने से आई । इसके चलते रबर बेल्ट गरम होकर जल गई । इसी कारण अल्टीनेटर से धुंआ निकला। गनीमत रही कि समय रहते घटना का पता चल गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया ।