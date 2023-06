जेल भेजने के आदेश हुए, वह थाने से ही भाग छूटा

भीलवाड़ाPublished: Jun 16, 2023 10:42:25 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

चेन लूट के मामले में प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार आरोपी शुक्रवार को चित्तौडग़ढ़ में कोतवाली परिसर से मैस की दीवार फांदकर फरार हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस भी सकते में है। jel bhejane ke aadesh hue, vah thaane se hee bhaag chhoota

जेल भेजने के आदेश हुए, वह थाने से ही भाग छूटा

चेन लूट के मामले में प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार आरोपी शुक्रवार को चित्तौडग़ढ़ में कोतवाली परिसर से मैस की दीवार फांदकर फरार हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस भी सकते में है। Orders were given to send him to jail, he escaped from the police station itself