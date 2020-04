सुगनी के लिए जयपुर से आएगा पेसमेकर

दिल के रोग से जुझ रही सुवाणा की सुगन देवी तिवाड़ी को भीलवाड़ा में ही पेसमेकर लगाने की राह आखिरकार शुक्रवार को खुल गई। जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सुगन देवी के पेसमेकर लगाने के लिए जयपुर से आने वाली टीम को भीलवाड़ा शहर में प्रवेश की सशर्त मंजूरी देदी। सुगनी के पुत्र सत्यनारायण तिवाड़ी ने शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी पीड़ा बताई थी। Pacemaker will come from Jaipur for Sugni from bhilwara