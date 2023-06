पहले कबूला हत्या कर नदी में फेंकी पिस्तौल, फिर पलट गया

भीलवाड़ाPublished: Jun 04, 2023 05:13:05 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा पुलिस के रिमांड पर चल रहे शातिर अपराधी शेरू ने हत्या के बाद पिस्तौल बेड़च नदी में फेंकने की झूठी कहानी सुनाकर पुलिस की परेड करवा दी, लेकिन आखिर आरोपी का झूठ पुलिस ने पकड़ लिया। अब हत्या में काम ली गई पिस्तौल बरामदगी के प्रयास शुरू हो गए हैं। First accepted the murder and threw the pistol in the river, then overturned

पहले कबूला हत्या कर नदी में फेंकी पिस्तौल, फिर पलट गया

युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा पुलिस के रिमांड पर चल रहे शातिर अपराधी शेरू ने हत्या के बाद पिस्तौल बेड़च नदी में फेंकने की झूठी कहानी सुनाकर पुलिस की परेड करवा दी, लेकिन आखिर आरोपी का झूठ पुलिस ने पकड़ लिया। अब हत्या में काम ली गई पिस्तौल बरामदगी के प्रयास शुरू हो गए हैं। pahale kaboola hatya kar nadee mein phenkee pistaul, phir palat gaya