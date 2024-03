पत्रिका जन प्रहरी बोले, मतदाता अपने हक के प्रति रहे जागरूक

भीलवाड़ा

Patrika Jan Prahari said, voters should be aware of their rights राजस्थान पत्रिका जन प्रहरी अभियान से जुड़े भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के जनप्रहरियों की बैठक बुधवार को पत्रिका कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान जन प्रहरियों ने भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार की जरूरत बताई।

प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महत्ती भूमिका निभाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने का जिम्मा राजस्थान पत्रिका के जनप्रहरी निभाएंगे। जन प्रहरी का प्रयास रहेगा कि वह लोगों को मौलिक अ धिकारों की रक्षा के साथ ही क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूक करे।

जनप्रहरियों ने कहा कि मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में शतप्रतिशत मतदान करना चाहिए, इसके लिए मतदाताओं को वह स्वयं जागरूक करेंगे। मतदाताओं को भी चाहिए कि उनके साथ परिजन, रिश्तेदार, सहपाठी, सहकर्मी, आसपड़ोस भी मतदान करें। बुर्जुर्गों व दिव्यांगों को मतदान केन्द्र तक पहुंचान में भी उनका योगदान रहेगा।



यह बोले जन प्रहरी

बैठक के दौरान जनप्रहरी रेखा हिरण, डॉ. राजा साध वैष्णव, मोहनी माली, कुंदन शर्मा, सोहन लाल रेगर, भैरूसिंह राठौड़, लक्ष्मीनारायण व्यास का कहना था कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब, सीए हब, मेडिकल हब बन चुका है। जरूरत अब औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिले में टेक्सटाइल पार्क की है। इसी प्रकार हवाई सेवा, मेट्रो ट्रेन का संचालन, शहर में एक ओर ओवर ब्रिज की महत्ती जरूरत है। उनका कहना था कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करे और समाधन भी करावें। जन प्रहरियों से हुई बातचीत के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों व सुझावों के अंश निम्न प्रकार से है।



उभरे प्रमुख मुद्दें व सुझाव



- हमीरगढ़ हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में क्रमोन्नत किया जाए, ताकि औद्योगिक विकास व पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

- सहाड़ा, गंगापुर, रायपुर, बदनोर, आसींद क्षेत्र में रोजगार का संकट है, हजारों युवा गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में काम करने जा रहे है। ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर रोजगार की उपलब्धता सरकार बढ़ाए।

- हमीरगढ़ इको पार्क को राज्य स्तरीय अभयारणय बनाया जाए और यहां दुर्लभ वन्य जीव संर क्षित किए जाए।

- गंगापुर, शाहपुरा, आसींद क्षेत्र में रेलवे सेवा अंत्यंत जरूरी है, रेलवे मार्ग का सर्वे पूर्ण कर यहां रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना चा हिए। यहां रोडवेज ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलाएं। भीलवाड़ा शहर को देश के सभी रेलवे स्टेशनों से जोड़ने की जरूरत है।

-- भीलवाड़ा शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है, नई कॉलोनियों अ स्तित्व में आने से शहर फैलता जा रहा है। व्यवसाय का दायरा भी बढ़ा है, जरूरत अब भीलवाड़ा में मेट्रो सेवा संचालित करने की है। शहर को एक और ओवरब्रिजी भी चाहिए। शहर में फाइन आर्ट कॉलेज खुले और लॉ में एलएलएम स्तर की कक्षा चलें

- भीलवाड़ा में वाहनों के बढ़ते दबाव के अनुरूप ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसके लिए जरूरी है कि शहर के प्रमुख चौराहा पर सालोें से खराब ट्रेफिक लाइट लगाई जाए।

- भीलवाड़ा शहर में सीवरेज परियोजना का कार्य ठीक नहीं हुआ है, कनेक्शन सही नहीं होने से घरों व पाइप लाइन में गंदा पानी जा रहा है। शहर की सफाई व्यस्था बदहाल है। सड़कों की मरम्मत समय हो, निर्माण कार्य पर संबं धित विभाग पूरी नजर रखे।

- मेजा बांध, मानसरोवर झील व नेहरू तलाई विकसित हो और पर्यटन केन्द्र बने, एमजीएच में वरिष्ठरोग विशेषज्ञ नियुक्त हो और कैथ लेब खुले, उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण एवं बनास व कोठारी नदी को प्रदू षित होने से बचाया जाए। यहां अवैध खनन पर भी रोक लगे। पढ़ना जारी रखे