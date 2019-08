प्रशासन की बेरुखी से नाराज लोगों ने रखा कोटड़ी बंद

प्रशासन की बेरुखी से नाराज लोगों ने रखा कोटड़ी बंद

भीलवाड़ा। जिले का कोटड़ी कस्बा बुधवार को बंद रखने के आहृवान पर बंद रहा। यहां के विख्यात कोटड़ी चारभुजानाथ मेले में व्यवस्थाओं में प्रशासन द्वारा रुचि नहीं लेने व मेला प्रभारी व एसडीएम की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को ज्ञापन देने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उल्लेखनीय है कि मेला आयोजन में हर वर्ष प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाता है। मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रदृधालु देशभर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कोटड़ी श्याम के नाम से विख्यात भगवान चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। इधर, कोटडी बंद के समर्थन में अभिभाषक संस्था कोटड़ी बार एसोसिएशन ने आज बुधवार को न्यायिक कार्य नहीं किए। People angry with administration kept Kotdi closed in Bhilwara