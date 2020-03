लोग घरेलु नुस्के अपनाकर बढ़ा रहे अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता

भीलवाड़ा

People are increasing immunity by adopting home remedies रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से बचाती है। छोटी-मोटी ऐसी कई बीमारियां होती हैं, जिनसे हमारा शरीर खुद ही निपट लेता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है और हम जल्दी-जल्दी बीमार पडऩे लगते हैं। लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घरेलु नुस्के अपना रहे है। इसके लिए हर कोई लहसुन, तुलसी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, दही और ओट्स आदि को डाइट में शामिल कर रहे है। आयुर्वेद चिकित्सक का कहना है लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करने के साथ ही इस समय शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि रोजाना 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। People are increasing immunity by adopting home remedies बुजुर्गो के अनुसार हर व्यक्ति को कपूर अपने पास रखना चाहिए। इसे घर के उन हिस्सों में रखें, जहां आप बैठते हैं।

इनका कर रहे है उपयोग

जनता कफ्र्यू एवं लोकडाउन के चलते हर कोई अपने घर पर रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगा है। इसके लिए वह घर पर हर वह वस्तु काम में ले रहा है।

तुलसी-काली मिर्च के सेवन से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी के रोज २ से ३ पत्तों का सेवन करने से शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर करता है। इसी प्रकार काली मिर्च ले सकते हैं।

दूध में केसर व हल्दी डालकर पी सकते हैं। यह रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इसी प्रकार दही से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

अदरक का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, यह शरीर के लिए फायदेमंद है। कच्चा लहसुन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। इसमें एलिसिन, जिंक, सल्फर और विटामिन ए व ई पाए जाते हैं।

संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी का सेवन करना फायदेमंद होता है। नींबू व आंवले में पर्याप्त मात्रा में यह विटामिन पाया जाता है।

ग्रीन और ब्लैक टी इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक दिन में एक से दो कप से ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से नुकसान हो सकता है।

ऐसे पता कर सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता

बार-बार संक्रमण होना

अगर आप दूसरों की अपेक्षा बार-बार बीमार होते हैं। जुकाम, खांसी, गला खराब होना जैसी समस्या रहती है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसके लिए टेस्ट कराना चाहिए।

सामान्य व्यक्ति का बॉडी टेंपरेचर 36.3 डिग्री होता है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर्दी के वायरस 33 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं।

विटामिन डी इम्युनिटी को बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। अगर आपके शरीर में विटमिन डी की कमी है तो थकान, नींद न आना, डिप्रेशन और डार्क सर्कल भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है। इसलिए विटामिन डी की कमी बॉडी में नहीं होने दें।