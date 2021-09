प्री केम्प में लोगों ने पूछा, हमें पट्टें कब मिलेंगे

People asked in pre camp, when will we get the pattas केम्पों में यह लोग यह जानने पहुंचेंगे की दो अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में उनकी समस्या का किस प्रकार से समाधान होगा। यहां न्यास परिसर में आयोजित प्री केम्प में सुबह दस बजे से लेकर छह बजे तक लोगों की आवाजाही बनी रही।