रामलीला देखने उमड़े लोग, संवादों ने मन मोहा

आकोला। भीलवाड़ा जिले के आकोला के निकट गेगा का खेड़ा में लक्ष्मीनाथ रामायण मण्डल की ओर से रामलीला को देखने के लिए लोग रोजाना उमड़ रहे हैं। रामलीला में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन देख कर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। People gathered to see Ramleela in Bhilwara