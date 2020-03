पुलिस पड़ी नर्म, दवा व राशन के नाम पर बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोग

भीलवाड़ा .

People going out on the streets in the name of drug ration प्रशासन और पुलिस की ओर से राशन तथा दवा के नाम पर दी गई छूट का अब लोग नाजायज फायदा उठाकर सड़कों पर घूमते देेखे जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो जिस चिंता से यह लॉक डाउन किया गया है, वह भी फेल होने की ओर अग्रसर हो रहा है। रविवार को अन्य दिनों के मुकाबले सड़कों पर आम नागरिक अधिक दिखाई दिए। अलबत्ता अब तो सड़कों पर व चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मी भी भारी परेशान नजर आए। भले ही पुलिस हर चौराहे पर खड़ी है लेकिन बाहर निकलने वाला व्यक्ति या तो दवा की पर्ची की ढाल बना रहा है, अथवा बीमार को ही साथ लेकर दवा दिलाने के बहाने वाहनों पर घूम रहे हैं।

People going out on the streets in the name of drug ration इसके बाद सबसे अधिक बाहर निकलने वाले लोग राशन लाने का बहाना बनाकर घूम रहे हैं। चौराहे अब सबसे अधिक व्यस्त हो गए हैं। आजादनगर, सूचना केन्द्र, बड़ला चौराहा, महावीर हॉस्पिटल चौराहा अधिक व्यस्त है। हालांकि शहर के अंदर की सड़कों के मुकाबले जाब्ता भी अधिक है लेकिन पुलिस किसी को रोककर वापस घर भेजने में असहाय होती जा रही है। हर व्यक्ति दवा लेकर आने और राशन का बहाना बना रहा है। इस बहानेबाजी का धीरे-धीरे गली मोहल्लों में लोगों के बीच जनसंवाद तेजी से हो रहा है जो आगामी दिनों में बड़ा रूप लेने की आशंका है। बहाने बनाकर बाहर निकल रहे लोगों से चौराहों पर खड़ी पुलिस बहुत परेशान है। इतनी परेशान कि उनकी झल्लाहट को देखा और महसूस किया जा सकता है। चंद लोग जो राशन और दवा के नाम पर लॉकडाउन को फेल करने पर तुले हुए हैं वे इस शहर और जिले के साथ ही हर नागरिक के लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई तो लॉक डाउन बेअसर ही समझिए।

औरों का नहीं तो अपना ख्याल तो रखों

शहर कोतवाली पुलिस, भीमगंज पुलिस लोगों से अब हाथ जोड़कर कर रहे है कि औरों का नहीं तो अपना तो बचाव करिए। कृपया घर पर रहिए। जेल चौराहे पर पुलिस जाब्ते में लगे कांस्टेबल ने लोगों से समझाइश कर उन्हें घर पर ही रहने का आग्रह किया। कुछ पुलिसकर्मी लोगों के न मानने पर डण्डा भी हवा में लहरा रहे है। फिर भी कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। उधर कुछ अधिकारियों का कहना है कि सुबह-सुबह सभी को दूध, दवा सहित अन्य सामग्री की आवश्यकता रहती है। ऐसे में लोगों को ८ व ९ बजे बाद ही ठोकना शुरू करते है। हालांकि जिला कलक्टर ने किसी तरह की छूट नहीं दे रखी, लेकिन अन्य अधिकारी मानते है कि कफ्र्यू का रविवार को नवा दिन है। ऐसे में वे भी थोड़े नर्म होते जा रहे है।