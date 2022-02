लोगों को सवा चार साल बाद मिलेगी सस्ती बजरी

भीलवाड़ा, जहाजपुर व मांडलगढ़ में भी बजरी खनन को मंजूरी

तीन लीजों को पर्यावरण स्वीकृति, इस माह के अंत तक शुरू होगी

भीलवाड़ा Updated: February 15, 2022 08:34:19 pm

environmental clearance to three leases: भीलवाड़ा . राहत की खबर है कि जिले के लोगों को आसानी से बजरी मिल सकेगी। खान विभाग ने भीलवाड़ा तहसील, जहाजपुर तहसील तथा मांडलगढ़ व बिजौलिया की राजस्व सीमा में बजरी खनन की अनुमति दी है। अभी तक कोटड़ी क्षेत्र से ही बजरी मिल रही है। इन तीनों खनन पट्टा स्वीकृति के लिए मंशा पत्र (एलओआई) पुराना ही मान्य होगा। खनन की सीमा १३ माह से बढ़ाकर ६८ माह की है। जब लीज चल रही थी तब न्यायालय ने १६ नवम्बर २०१७ से बजरी खनन पर रोक लगा थी। उसके अगले दिन से ही बजरी खनन बंद कर दिया था।

environmental clearance to three leases, सुप्रीम कोर्ट के १६ नवम्बर २०१७ के आदेश की पालना में लीजधारक ने न्यायालय में रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत कर व वन पर्यावरण सहमति प्राप्त कर पेश की थी। environmental clearance to three leases in bhilwara लीजधारक ने बजरी खनन बंद होने पर खनन पट्टा अवधि में से शेष बचे समय के लिए खनन की अनुमति मांगी थी। ऐसे में न्यायालय के निर्देश पर खान विभाग ने बजरी खनन की अनुमति दी है।

करार के बाद मंजूरी

environmental clearance to three leases, खान विभाग का आदेश मिल गया। लीजधारकों को दस्तावेज पेश करने होंगे। उसके बाद खनन के आदेश देंगे। प्रस्ताव डीएमजी उदयपुर भेजे जाएंगे। वहां से सरकार को भेजेंगे। वहां से स्वीकृति मिलते ही लीजधारक से एग्रीमेन्ट किए जाएंगे। इसमें खान विभाग की शर्तों की पालना करनी होगी। बजरी खनन के आदेश संभवतया फरवरी अन्त तक मिल जाएंगे। जिनेश हुमड़,खनिज अभियन्ता, भीलवाड़ा

